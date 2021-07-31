خالد الغندور: «انتظر رد الاعتبار على كل الافتراءات التي أتعرض لها»

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علق الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، على الاجتماع الذي دعا إليه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، غدا الأحد، بمقر القلعة البيضاء للرد على المستجدات التي طرأت على الساحة الرياضية، والدفاع عن أبناء النادي سواء في قناة الزمالك أو القنوات المختلفة، والذين تعرضوا لاتهامات تمس أداءهم المهني.

وكتب خالد الغندور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»: «كمية الإساءات التي تعرض لها الزمالك الفترة الأخيرة ومقابلة التهنئة بالتريقة والتهكم على نادي الزمالك من قبل المسؤول على قناة بعينها وأيضا تنمر مذيع على نفس القناة على خلق الله وأيضًا ذكر مذيع آخر نادي الزمالك واتهامه بكلام غير حقيقي وتهكم مذيع كبير في السن على رئيس نادي الزمالك والتريقة على قناة الزمالك، كل ده هيكون محور اجتماع الزمالك غدا للرد بالفيديوهات صوت وصورة على من يثير الفتن والتنمر ويزيد التعصب».

وأضاف: «القصة مش بيانات ولكن وقائع حدثت والكل يعلمها وأنا شخصيًا انتظر رد الاعتبار على كل الافتراءات التي اتعرض لها ومحاولات الهروب عن الوجه الحقيقي لأشخاص تسببوا في إثارة الفتنة وما حدث بيفكرني بمثل معروف ضربني وبكي وسبقني واشتكي».