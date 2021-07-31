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الجيش اللبناني يضبط معامل لتصنيع المخدرات في البقاع

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الجيش اللبناني يضبط معامل لتصنيع المخدرات في البقاع الجيش اللبناني يضبط معامل لتصنيع المخدرات في البقاع
قبض على عددٍ من المطلوبين

الجيش اللبناني يضبط معامل لتصنيع المخدرات في البقاع

ضبط الجيش اللبناني اليوم (السبت)، عددًا من معامل تصنيع المخدرات وآلات تستخدم في عمليات التصنيع.

وأوضحت مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش، في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام أن قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، نفذت عمليات دهم في بلدة حور تعلا بالبقاع، وضبطت عددًا من معامل تصنيع المخدرات وآلات تستخدم في عمليات التصنيع.

وأشار إلى أنه خلال عمليات الدهم تعرضت القوة إلى إطلاق نار فأصيب أحد العسكريين، ورد العناصر بالمثل، مما أدى إلى مقتل مطلوب بمذكرات توقيف عدة، منها عمليات سلب مواطنين وخطف وسرقة سيارات، وترويج مخدرات وتعاطيها وإطلاق نار، كما قبض على عددٍ من المطلوبين.لبنان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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