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إتلاف حانوتين والعثور على آثار إطلاق أعيرة نارية وحجارة.. النيابة تكشف تفاصيل «معركة المرج»

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إتلاف حانوتين والعثور على آثار إطلاق أعيرة نارية وحجارة.. النيابة تكشف تفاصيل «معركة المرج» إتلاف حانوتين والعثور على آثار إطلاق أعيرة نارية وحجارة.. النيابة تكشف تفاصيل «معركة المرج»

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أعلنت النيابة العامة أنها تباشر التحقيقات في شجار أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخرين بمنطقة المرجح، حيث تلقت إخطارًا يوم 29 يوليو الجاري بوقوع مشاجرة بين طائفتين بمحيط (محطة مترو المرج القديمة) أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 4 آخرِينَ بأسلحة نارية وبيضاء، إذ ضُبط 3 منهم بحوزتهم أسلحة نارية وأعيرة مما تستخدم فيها، وتُدوول تصوير جانب من الشجار بمواقع التواصل الاجتماعي في وقت متزامن فأمر المستشار النائب العام بسرعة التحقيق في الواقعة.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث فتبين إتلاف كل محتويات حانوتين خاصَّين ببعض المتهمين، وعثر على آثار إطلاق أعيرة نارية بجدران الأبنية والحوانيت المحيطة، وحجارة ملقاة بالشارع محل وقوع المشاجرة، وناظرت النيابة العامة جثمان المتوفى فتبينت إصابته بالعنق من عيار ناري.

وتوصلت التحقيقات إلى أن سبب وقوع الشجار هو معاتبة واحد من الطائفتين شخصًا من الأخرى لتعرضه لسيدة من ذويه، وإخفاق محاولات الصُّلح بين الطائفتين، فقامتْ إحداهما بإعداد الأسلحة النارية والبيضاء للتعدي على الأخرى وقتل مَن فيها.

كانت النيابة العامة قد استمعت لعدد من شهود الواقعة، واستجوبت 6 متهمين من الطائفة المعتدية أُلقي القبض عليهم فاعتصموا الإنكار ونفَى مَن ضُبطَ منهم بالأسلحة النارية حيازتَهم لها، فأمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وتُوالي متابعة حالات المتهمين المصابين، وأمرت بضبط المتهمين الهاربين لاستجوابهم، وطلبت تسجيلات آلات المراقبة المثبتة بمحطة المترو لمشاهدتها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

المصرى اليوم

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