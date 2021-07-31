إزالة 3 حالات تعد على الأرض الزراعية بكفر الشيخ

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تمكنت حملة مجلس مدينة كفر الشيخ بالتعاون مع حماية الأراضي ،من إزالة 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، ضمن الحملات التي تشنها مجالس المدن بالمحافظة، لمنع وإزالة التعدي على الأراضي الزراعية، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإزالة التعديات، ومخالفات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحويل المخالفين إلى النيابة العامة.

وقال اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، تمت إزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية بقرية روينه التابعة لقرية محلة موسى، موجها بالتعامل الفوري مع أي تعديات أو مخالفات للبناء، وإزالتها فورا من المهد، وتحويل أي مخالف للنيابة العامة، وتسليم الأرض إلى جهة الولاية، مشددا بالمتابعة المستمرة من قبل نواب رئيس المدينة لشئون القرى، ورؤساء قرى مركز كفر الشيخ.

وأضاف مبروك: «تم إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بعزبة الجواهرجي التابعة لقرية الحمراء، والتي كانت معدة لإنشاء هنجر على مساحة 600 متر مربع تقريبا، موجها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف».