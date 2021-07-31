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واشنطن ستُعيِّن ضابطًا متخصصًا في مكافحة الإرهاب سفيرًا لها بالسودان

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واشنطن ستُعيِّن ضابطًا متخصصًا في مكافحة الإرهاب سفيرًا لها بالسودان واشنطن ستُعيِّن ضابطًا متخصصًا في مكافحة الإرهاب سفيرًا لها بالسودان
تُنهي عقودًا من غياب التمثيل الدبلوماسي الرفيع

واشنطن ستُعيِّن ضابطًا متخصصًا في مكافحة الإرهاب سفيرًا لها بالسودان

ذكرت صحيفة "فورين بولسي" الأمريكية أن السلطات بصدد تعيين جون غودفري، أحد كبار ضباط مكافحة الإرهاب في الإدارة الأمريكية السابقة، سفيرًا للبلاد لدى السودان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية اليوم السبت.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين أمريكيين للصحيفة أن واشنطن تضع اللمسات الأخيرة على اختيار سفير للسودان عقب عقود من غياب التمثيل الأرفع دبلوماسيًّا للولايات المتحدة في الخرطوم.

وبيَّن الدبلوماسيون أن المرشح الأوفر حظًّا للمنصب هو جون غودفري، الذي يشغل حاليًا منصب مبعوث مكافحة الإرهاب، إلى جانب منصبه الدبلوماسي في إدارة الشرق الأوسط بالخارجية الأمريكية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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