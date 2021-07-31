القصيم : إيقاف مقيم تحرَّش بامرأة

أمطار على عسير والأحساء الأعلى حرارة

تصدرت الأحساء درجات الحرارة المسجلة في المملكة اليوم بواقع 46 درجة مئوية فيما سجلت السودة أقل درجة بـ 19، في حين تهطل الأمطار على...