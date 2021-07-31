«كأنهم ليسوا ببشر».. تقرير حقوقي يرصد ارتفاع خطاب الكراهية ضد المهاجرين في اليمن

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أصدرت مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان» تقريرا بعنوان «كأنهم ليسوا ببشر.. انتهاكات متكررة ضد المهاجرين في اليمن»، يرصد التقرير الأوضاع المأسوية التي يعيشها المهاجرين في اليمن، خاصة في ظل النزاع الذي يدخل عامه السابع على التوالي، وكشف التقرير عن تضاعف عدد المهاجرين في المنطقة العربية والشرق الاوسط بين عامي 2000 إلى 2020، من 17 مليوناً إلى 34 مليوناً، هرب غالبيتهم من النزاعات المسلحة خاصة في منطقة الشرق الأوسط أو من الاضطهاد أو العنف أو انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، أو التماساً لتحسين الظروف الاقتصادية لشخصه أو لأسرته.

وأوضح التقرير وجود ما يقرب من 41 ألف مهاجر في اليمن غالبيتهم من الجنسية الإثيوبية والصومالية والإريترية، وتناقص عدد المهاجرين الوافدين إلى اليمن بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث كان قد وصل عام 2019 إلى 138 ألف مهاجر، وتٌعد اليمن بمثابة بلد العبور الأول للمهاجرين لاسيما المهاجرين الأفارقة من منطقة القرن الأفريقي، نظراً لقرب دول منشأ هؤلاء المهاجرين من سواحل اليمن، باعتبارها بوابتهم إلى دول الخليج العربي أو أوروبا.

وأشار التقرير إلى أن جميع الأطراف في اليمن، مارست انتهاكات ضد المهاجرين، بما في ذلك جماعة الحوثيين، سواء في صنعاء أو في محافظات أخري خاضعة لسيطرتها في شمال اليمن، ووضعت جماعة الحوثيين المهاجرين الأفارقة أمام خيارات كلاهما سيء، فإما استغلالهم في أعمال قتالية ضد القوات الحكومية، أو دفع رسوم خروج من مراكز الاحتجاز، أو الترحيل القسري إلى المحافظات الجنوبية الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وكشف التقرير أنه في أعقاب انتشار جائحة فيروس كورونا وإعلان جماعة الحوثيين إن أول إصابة بالفيروس ترجع إلى مهاجر صومالي، شنت الجماعة في صنعاء وفي غيرها من المحافظات التي تخضع لسيطرتها حملات واسعة ضد المهاجرين، وأودعتهم في مراكز احتجاز غير آدمية، تفتقر لمقومات البقاء على قيد الحياة، فالطعام كمياته قليلة والمياه غير نظيفة، وغرف النوم ليس بها فتحات للتهوية، وقدرت المنظمة الدولية للهجرة عدد المحتجزين من المهاجرين في صنعاء فقط بأكثر من 3 آلالاف مهاجر حتي سبتمبر 2020، يعيشون في أحلك الظروف غير المواتية لاستمرار الحياة .

وأشار التقرير إلى انه من بين الإحصائيات، احتجزت جماعة الحوثيين تعسفياً نحو 900 مهاجر داخل مركز الاحتجاز التابع لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في صنعاء قبل اندلاع الحريق الذي أودي بحياة العشرات من المهاجرين، مع العلم إن عدد المحتجزين داخل المرفق يفوق السعة الاستيعابية له بنحو ثلاث مرات. ويبقي هؤلاء المهاجرين رهن الاحتجاز حتي يقومون بدفع رسوم الخروج والتي تتخطي 500 دولار في أحيان كثيرة، ولا يقدر غالبية المهاجرين على دفع تلك الرسوم الباهظة، ويتم مساومتهم في بعض الأحيان من أجل الإنخراط في القتال مع الحوثيين ضد الحكومة اليمنية والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مقابل دفع رسوم الخروج والحصول على مبالغ إضافية. أما من يرفض فيظل في الأماكن المخصصة لاحتجاز المهاجرين وهي عبارة عن هناجر أو مرافق لا تصلح لاحتجاز الأشخاص ويٌلاحظ فيها الازدحام الشديد، وانعدام الإضاءة والتهوية، ما يُسهل انتشار الأمراض المعدية مثل الجدري والجرب وغيرها من الأمراض.

ولفت التقرير إلى أنه في جنوب اليمن تعرض المهاجرين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا خاصة في محافظة عدن لنفس الممارسات التعسفية، واحتجز نحو 300 مهاجر أغلبهم من الجنسية الصومالية والإريترية بمركز احتجاز بمديرية البريقة في محافظة عدن، وهو مركز بحوث علوم بحرية تابع لوزارة الثروة السمكية، تم تحويله إلى مركز لاحتجاز المهاجرين.

وداخل مركز احتجاز البريقة بمحافظة عدن تعرض المهاجرين لأنماط شتي من الإساءات الممنهجة من قبل حراس المركز تم الاعتداء على الرجال وطرحوا ارضاُ، وتعرضت النساء للاغتصاب والتحرش الجنسي واضطررن لخلع عباءتهن وحجابهن بضغوط من حراس السجون ومن ترفض كانت تتعرض للضرب المٌبرح ولإساءات بالغة، ففي شهادة إلى منظمة غير حكومية قالت امرأة إثيوبية احتجزت في السجن وإنها مازالت تعاني من الألم بعد أن ضربها أحد الحراس بشدة، بسبب رفضها أن تدعهُ يمارس الجنس معها. وأفادت أيضا إن النساء والفتيات كُن يتعرضن بشكل منتظم للاغتصاب والاعتداءات الجنسية، وإنها رأت الحراس يغتصبون اثنتين من صديقاتها .

وتأكيدا على هذه الانتهاكات، عزلت وزارة الداخلية اليمنية في 2 أبريل 2018 قائد مركز البريقة «العقيد خالد العلواني» بدعوي إنه تجاوز صلاحيات عمله ونقلت المهاجرين إلى مواقع أخرى ووعدت بالتحقيق في الشكاوى المرتبطة بالإساءات التي تعرض لها المهاجرين، غير إن العلواني تم مكافئته ونقله للعمل كمدير شرطة مديرية المعلا في محافظة عدن، قبل أن تطالب وزارة الداخلية بتوقيفه للتحقيق معه في 19 أبريل 2018، غير إنه لم يعثر عليه ومن الوارد إنه غادر العاصمة عدن إلى دولة مجاورة وفقا لمصادر محلية يمنية .

وأكد التقرير أنه لم يخضع أحد من حراس مراكز اللاجئين الأفارقة في مديرية البريقة في محافظة عدن للمساءلة أو المحاكمة الحقيقة ما وسع دائرة الإفلات من العقاب على الانتهاكات ضد المهاجرين في جنوب اليمن. ومنع المهاجرين الأفارقة في كل الأحيان من الوصول إلى العدالة أو شكوى مرتكبي الانتهاكات ضدهم، ولفت التقرير إلى ان اليمن يفتقد لنظام قضائي فعال، ومن غير الوارد التماس العدالة بالنسبة للمهاجرين وتفتقر المحاكم حتى في حالة الوصول إليها لخدمات الترجمة الشفوية أو المساعدة القانونية للمهاجرين، ما جعل المهاجرين لقمة سائغة، ولم يجدوا مفر من الحصول على حقوقهم المهدورة، فمنهم من رضي وعمل كعمال نظافة وفي ورش السيارات، وفي أعمال أخرى خطيرة ومن بينهم أطفال، ومنهم من غادر إلى الحدود رغبة في الذهاب إلى المملكة العربية السعودية، وأخرين فضلوا العودة مرة أخرى إلى دولهم الأصلية.

وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت في تصريحات له، اليوم السبت، إن هذا التقرير يهدف إلى لفت الانتباه بخصوص الانتهاكات والإساءات الممنهجة التي يتعرض لها المهاجرون في اليمن، خاصة أعمال القتل خارج إطار القانون، والحرمان من المساعدات الإنسانية، وارتفاع خطابات الكراهية والتمييز ضد المهاجرين، والترحيل القسري للمهاجرين، والممارسات الأخرى التي ترقي إلي مستوي التعذيب.

وأضاف عقيل أن المهاجرين في اليمن تعرضوا لطيف واسع من المخاطر التي تتعارض مع الحماية المكفولة لهم بموجب القانون الدولي والقانون الدولي للاجئين والأعراف الدولية الأخرى، خاصة من جانب ميليشيا الحوثي التي ترتكب انتهاكات ضد المهاجرين ترقي إلى انتهاكات ضد الإنسانية، فعلى سبيل المثال وخلال شهر مارس الماضي أطلقت قوات الأمن التابعة لمليشيا الحوثي مقذوفات أو قنابل على مركز احتجاز للمهاجرين تابع لإدارة الهجرة والجنسية في محافظة صنعاء، ما تسبب في اندلاع حريق في المركز، ترتب عليه مقتل أكثر من 65 مهاجر أغلبهم من الجنسية الإثيوبية وإصابة أكثر من 200 أخرين منهم من لا يزال في حالة حرجة للغاية.

و قال شريف عبدالحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، إن الحوثيين لا يتعاملون مع المهاجرين كبشر، وأن آخر ما قد يطرأ في فكر الحوثيين هو إنقاذ أرواح المهاجرين، حيث رصدت مؤسسة ماعت خلال شهر أبريل 2020، احتجاز عناصر مسلحة تابعة للحوثيين الألاف من المهاجرين الإثيوبيين في قرية الغار في محافظة صعدة وهي قرية تؤوي المهاجرين بشكل غير شرعي. حيث طلبت العناصر المسلحة من المهاجرين ركوب عربات نقل صغيرة واقتادتهم إلى الحدود السعودية وأطلقت الرصاص الحي على شخصين حاولا الفرار، فلقوا حتفهم في الحال. إلى جانب مقتل أربعون أخرون بسبب إطلاق الحوثيين قذائف الهاون والرصاص الحي على المهاجرين على الحدود مع المملكة العربية السعودية.

وأضاف عبدالحميد أن معاملة الحوثيين غير الإنسانية للمهاجرين تتعارض مع الحماية المكفولة لهم في القانون الدولي وفي كافة الأعراف الدولية، وبما إن الحوثيين جماعة فاعلة تمارس وظائف شبيهة بوظائف الدولة فهي مطالبة بالامتثال للقانون الدولي، واشار إلى ان استمرار تنصل الحوثيين من هذه الالتزامات لاسيما ناحية المهاجرين سيترتب عليه خسائر فادحة في أرواحهم.