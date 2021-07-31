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قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنه في بداية جائحة كورونا كان هناك ظروف خارجية ساعدت مصر، بجانب الظروف الداخلية، منها تأخر مصر في دخول الموجة الأولى لمصر، مما أعطى مصر فترة استعداد كاملة من تجهيز مستشفيات وغيره.

وأكد الدكتور إسلام عنان، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن مصر أخذت فترة تجربة وتمهيد للإغلاق الجزئي وتجربة البروتوكولات، حتى أشادت الدول بإدارتها للأزمة.

وأوضح أستاذ اقتصاديات الصحة، أن الموجة الثالثة في مصر انتهت بدون عامل اللقاح، ونجحت مصر في تخطيها بفضل الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وإعطاء العلاج في العزل المنزلي وتوافره للمواطنين فوريا، مما جعل له عامل كبير في قلة الإصابات الشديدة وأعداد الوفيات، رغم عدم وجود إغلاق تام.

ونوه أستاذ اقتصاديات الصحة، بأن الموجة الرابعة في مصر سيكون اللقاح فيها متواجد، مما سيجعلها تنتهي في سلام.