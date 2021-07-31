الجونة يُعلن انتقال مهاجمه إلى عزام التنزاني

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن نادي الجونة، رسميًا رحيل الكونغولي إدريس إمبوبو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورحل الكونغولي إدريس إمبوبو، عن صفوف الجونة بشكل رسمي في صفقة بيع نهائي إلى صفوف نادي عزام التنزاني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتعاقد الجونة مع إمبوبو، في يناير الماضي، بعقد يمتد حتى 2024، من أجل تعويض رحيل والتر بواليا مهاجم الفريق الذي انتقل إلى صفوف الأهلي بشكل نهائي.

يذكر أن الجونة يستعد لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها 8 أغسطس المقبل، على ستاد خالد بشارة، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.