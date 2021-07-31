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جامعة الطائف تعلن غدًا الأحد نتائج القبول للعام الدراسي ١٤٤٣هـ

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جامعة الطائف تعلن غدًا الأحد نتائج القبول للعام الدراسي ١٤٤٣هـ جامعة الطائف تعلن غدًا الأحد نتائج القبول للعام الدراسي ١٤٤٣هـ
نبهت عبر "سبق" على جميع الطلبة بـ7 نقاط

جامعة الطائف تعلن غدًا الأحد نتائج القبول للعام الدراسي ١٤٤٣هـ

تعلن جامعة الطائف، يوم غد الأحد، الساعة 12 ظهرًا -بمشيئة الله تعالى- عن نتائج القبول بالجامعة على درجتي البكالوريوس والدبلوم.
وتود عمادة القبول والتسجيل عبر "سبق"، التنبيه على جميع الطلبة بما يلي:
1- تستمر فترة تثبيت القبول 4 أيام اعتبارًا من يوم الأحد 22/ 12/ 1442هـ إلى يوم الأربعاء 25/ 12/ 1442هـ.
2- يجب على الطلبة المقبولين الدخول على خدمة تثبيت القبول للحصول على الرقم الجامعي، مع طباعة إشعار القبول أو حفظ الرقم الجامعي.
3- عدم تثبيت القبول خلال الفترة المحددة يُلغي قبول الطالب في الجامعة.
4- على الطلبة المقبولين في البكالوريوس، فتح حساب بنكي في أحد البنوك ، وإدخال رقم الآيبان من خلال المنظومة الجامعية؛ لضمان نزول المكافأة الشهرية.. ويتحمل الطالب مسؤولية رقم الحساب المدخل.
5- يسجل الطالب جدول الفصل الدراسي الأول من خلال المنظومة الجامعية يوم الأحد 14/ 1/ 1443هـ.
6- سيتم الإعلان عن المقاعد الشاغرة وآلية التسجيل فيها يوم الأربعاء 3/ 1/ 1443هـ.
7- إعلان نتائج قبول الطلبة المقيمين (المنح الداخلية) يوم الأحد 14/ 1/ 1443هـ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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