جامعة الطائف تعلن غدًا الأحد نتائج القبول للعام الدراسي ١٤٤٣هـ

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نبهت عبر "سبق" على جميع الطلبة بـ7 نقاط

تعلن جامعة الطائف، يوم غد الأحد، الساعة 12 ظهرًا -بمشيئة الله تعالى- عن نتائج القبول بالجامعة على درجتي البكالوريوس والدبلوم.

وتود عمادة القبول والتسجيل عبر "سبق"، التنبيه على جميع الطلبة بما يلي:

1- تستمر فترة تثبيت القبول 4 أيام اعتبارًا من يوم الأحد 22/ 12/ 1442هـ إلى يوم الأربعاء 25/ 12/ 1442هـ.

2- يجب على الطلبة المقبولين الدخول على خدمة تثبيت القبول للحصول على الرقم الجامعي، مع طباعة إشعار القبول أو حفظ الرقم الجامعي.

3- عدم تثبيت القبول خلال الفترة المحددة يُلغي قبول الطالب في الجامعة.

4- على الطلبة المقبولين في البكالوريوس، فتح حساب بنكي في أحد البنوك السعودية، وإدخال رقم الآيبان من خلال المنظومة الجامعية؛ لضمان نزول المكافأة الشهرية.. ويتحمل الطالب مسؤولية رقم الحساب المدخل.

5- يسجل الطالب جدول الفصل الدراسي الأول من خلال المنظومة الجامعية يوم الأحد 14/ 1/ 1443هـ.

6- سيتم الإعلان عن المقاعد الشاغرة وآلية التسجيل فيها يوم الأربعاء 3/ 1/ 1443هـ.

7- إعلان نتائج قبول الطلبة المقيمين (المنح الداخلية) يوم الأحد 14/ 1/ 1443هـ.