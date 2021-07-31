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ماذا يفعل الراغبون في السفر ولم يحصلوا على لقاح «كورونا»؟.. «الصحة» توضح

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ماذا يفعل الراغبون في السفر ولم يحصلوا على لقاح «كورونا»؟.. «الصحة» توضح ماذا يفعل الراغبون في السفر ولم يحصلوا على لقاح «كورونا»؟.. «الصحة» توضح

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قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، إن هناك 126 مركز تطعيم ضد جاهزين لاستقبال الراغبين في السفر للحصول على اللقاح، ولاستخراج شهادات السفر المؤمنة بـ «الكيو آر كود».

وأشار عبدالفتاح، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم» عبر فضائية «»، مساء السبت، إلى أن الراغب في الحصول على الشهادة المؤمنة لابد أن يثبت أنه يستعد للسفر من خلال إظهار التأشيرة، أو تذكرة السفر، موضحا أن تقنية الـ«كيو آر كود» تعد تقنية إليكترونية مؤمنة، ومسجل عليها بيانات الشخص.

وأضاف أن الراغب في السفر ولم يحصل على اللقاح يمكنه التسجيل على الموقع الإلكتروني للحصول على اللقاح، وسيحصل عليه خلال 72 ساعة.

المصرى اليوم

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