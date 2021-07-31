خبيرة تغذية: مريض المرارة يعاني غالبًا من زيادة الوزن

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الشخص الذي يعاني من مشكلة في المرارة يعاني غالبًا من مشكلة في زيادة الوزن، خاصة وأن المرارة إحدى ماكينات الحرق المهمة في الجسم، خلاف أن مريض المرارة يحصل على علاج يحتوي على كورتيزون.

وتابعت "سهيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن استجابة مريض السمنة للمكملات الغذائية التي تخفض الوزن تكون متغيرة من شخص للآخر، ولكن المتابعة الجيدة مع الطبيب المختص تؤدي إلى خفض الوزن بصورة جيدة للغاية.

ولفتت إلى أن هناك ضرورة للابتعاد عن الوجبات السريعة أو تناول الوجبات في أوقات متأخرة، لأن مثل هذه السلوكيات تؤثر بالسلب على زيادة الوزن.