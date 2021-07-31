أول تعليق من فريدة عثمان بعد وداع أولمبياد طوكيو 2020 .. «5 رسائل»

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حرصت السباحة المصرية فريدة عثمان على توجيه 5 رسائل إلى الجماهير والمدربين فريقها وعائلتها وأصدقائها والجهات الراعية، وذلك بعد وداع دورة الالعاب الأولمبية طوكيو 2020 بدون تحقيق أي ميداليات.

وكتبت فريدة عثمان عبر خسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر 5 رسائل جاءت كالتالي: «أنا فخورة ويشرفنى إنى مثلت مصر للمرة الثالثة في الألعاب الأولمبية والوقوف بين عظماء العالم. حلم كل رياضى أنه يكون قادر على التأهل لهذا الحدث الذي يدور حول العمل الجاد والمثابرة والأداء وتلاقى الناس. دفعتنى الألعاب الأولمبية في السنوات القليلة الماضية إلى تحسين أدائى والوصول إلى…».

وأضافت: «أعلى المستويات في بلدى مصر من ٢٠١١ وحتى الآن.. فخورة بكل البطولات اللى حققتها لبلدى مصر، ميدالية ذهبية عالم ناشئين.. ميداليتين برونز عالم كبار.. ١١ ميدالية دورات أفريقية.. ٣ ميداليات ذهبية بحر أبيض.. جائزة الأنوك أحسن رياضية في أفريقيا في جميع الألعاب..».

وتابعت: «بالنسبة لى، من المحزن أننى لم أتمكن من تقديم أفضل أداء ممكن خلال سباقات هذا العام، لكن بصفتى رياضية أنا قادرة على أن أجعل هذه العقبة فرصة للنمو والتعلم والتقدم. لا يتم تعريف الرياضى بأداء واحد. إنما الإنضباط والتضحيات والعمل الجاد الذي يبذل هو الذي يحدد كلا من شخصيتهم وحياتهم المهنية».

وواصلت: «أود أن أشكر مدربى وفريقى وعائلتى وأصدقائى والجهات الراعية (هايد بارك، اليانز، ارينا والإتحاد المصرى واللجنة الأولمبية وفريق إدارة أعمالى تايم اوت سبورت). شكراً لمعظم المشجعين الذين دعمونى وساعدونى في الوصول إلى هذة المستويات وكانوا هناك خلال فترات الصعود والهبوط».

واختتمت: «أمل أن أتمكن من الاستمرار في تمثيل السباحة المصرية ودفعها إلى الأمام والاستمرار في أن أكون أقوى وأسرع وأفضل.. أتوجه بالشكر لكل رياضى في الألعاب الأولمبية- إنه أصعب شيء يمكن لأى رياضى الوصول له».