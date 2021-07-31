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رئيس تونس: مسؤول بأحد الأحزاب وزّع أموالًا من أجل النهب والسرقة والاعتداء على الممتلكات

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رئيس تونس: مسؤول بأحد الأحزاب وزّع أموالًا من أجل النهب والسرقة والاعتداء على الممتلكات رئيس تونس: مسؤول بأحد الأحزاب وزّع أموالًا من أجل النهب والسرقة والاعتداء على الممتلكات

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أكد رئيس تونس قيس سعيد، مساء اليوم السبت، أن مسؤولًا بأحد الأحزاب (لم يذكره) وزّع منذ يومين وتحت جنح الظلام أموالًا على عدد من الشباب من أجل النهب والسرقة والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة.

وقال قيس سعيد خلال لقائه وفدًا عن جمعية البنوك والمؤسسات المالية، إنه لو كانت هناك انتخابات لظهرت آلاف المليارات ولو كانت هناك احتجاجات مدفوعة الأجر لتم توزيع الأموال، لكن حين يتعلق الأمر بالمجموعة الوطنية يقولون إن الدولة على وشك الإفلاس، وفق تعبيره.

وتابع قائلًا «أفلسوا الدولة ومازالوا يُفلسونها»، مشددًا على أنه سيتصدى بكل ثبات لكل محاولات الابتزاز.

وبين، وفق مداد نيوز أنه «لا مجال للتخوف أو لتهريب الأموال وسأعمل دون هوادة حتى لا يُظلَمَ أحد».

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المصرى اليوم

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