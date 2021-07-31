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خالد الغندور يسخر من شكوى الأهلي

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خالد الغندور يسخر من شكوى الأهلي خالد الغندور يسخر من شكوى الأهلي

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سخرالإعلامي خالد الغندور، من الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي ضده، إلى المجلس الأعلى للإعلام.

كان النادي الأهلي أصدر بيانا، أعلن من خلاله تقدمه بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة نادي وبرنامج «زملكاوي» الذي يقدمه خالد الغندور بمحتوى في معظم حلقاته يتضمن الإساءة للأهلي وقياداته ومحاولاته المستمرة لتشويه إنجازات فرقه الرياضية، بالإضافة إلى استخدامه أساليب تهكم وسخرية بحق مجلس إدارة الأهلي.

ولم يتوقف عن نهجه الذي يترتب عليه الانقسام وإثارة الفتنة. وقدم النادي العديد من الفيديوهات التي تتضمن ما يرتكبه الغندور وبرنامجه من أخطاء في حق الأهلي وتجاوز مرفوض.

وأضاف الأهلي، في بيانه، أنه لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتقدم فيها الأهلي بشكواه ضد مقدم برنامج زملكاوي. فقد سبق شكواه عدة مرات لارتكابه نفس الإساءات، واستفزاز جماهير الأهلي والتطاول على قياداته، واستخدام أساليب غير لائقة، وتم إيقافه وبرنامجه من قبل المجلس الأعلى للإعلام، لكن المؤسف لم يستوعب مسألة الإيقاف، ولا خطورة ما يأتي على لسانه في الحلقات التي يقدمها. هذا وتدرس الشؤون القانونية بالنادي اتخاذ الإجراءات القضائية في هذا الشأن.

واكتفى خالد الغندور، بكتابة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هاهاهاهااااي».

المصرى اليوم

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