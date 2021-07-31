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أعضاء النادى يحتفلون بالإنجاز.. كأس أفريقيا تتنقل بين فروع الأهلي الثلاثة

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أعضاء النادى يحتفلون بالإنجاز.. كأس أفريقيا تتنقل بين فروع الأهلي الثلاثة أعضاء النادى يحتفلون بالإنجاز.. كأس أفريقيا تتنقل بين فروع الأهلي الثلاثة

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قررت إدارة النادي الأهلى نقل كأس دوري أبطال أفريقيا التي حصل عليها الأهلي مؤخرًا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه إلى فرع زايد، اليوم، لاحتفال أعضاء النادي بها والتقاط الصور التذكارية، خاصة أن جائحة كورونا لم تسمح بالحضور الجماهيري في أي مناسبة لمشاركة الأهلي احتفالاته بهذه الكأس.

وبعد أسبوع سوف يتم نقل «الكأس» إلى فرع مدينة نصر لمدة أسبوع أيضًا ولذات الغرض، حتى يتمكن الأعضاء الراغبون في الاحتفال بها ومعها بصور تذكارية.

وبعدها تعود الكأس إلى مقر الجزيرة لإتاحة الفرصة للأعضاء المترددين على المقر للاحتفال بهذه البطولة التي أسعدت كل الأهلاوية.

المصرى اليوم

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