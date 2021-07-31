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أحمد حجازي: أشكر شوقى غريب ونعتذر على الخسارة من البرازيل

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أحمد حجازي: أشكر شوقى غريب ونعتذر على الخسارة من البرازيل أحمد حجازي: أشكر شوقى غريب ونعتذر على الخسارة من البرازيل

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اجتمع أحمد حجازي، مدافع الأولمبى، مع اللاعبين، عقب الخسارة 0-1 من البرازيل، وتوديع الأولمبياد من ربع النهائي.

وقال حجازي للاعبي الفراعنة «لا تخسروا بعضكم البعض بسبب نتيجة مباراة، نحن أصدقاء حتى نهاية العمر».

وأضاف «أتشرف بالتواجد معكم، أشكر شوقي غريب أنه منحني هذه الفرصة، أشكر اللاعبين لأنهم ساعدوا الكبار خلال الشهر الذي قضيناه مع الفريق».

وتابع حجازي «كنا نتمنى المساعدة أكثر من ذلك، نعتذر عن أي تقصير، وفخور بالتواجد معكم».

في سياق متصل، أكد حجازي عبر تصريحات تليفزيونية، أن العامل البدني أثر على الأداء أمام السامبا، وأوضح «حاولنا تخطي عقبة البرازيل، ولكن اللقاء كان في غاية الصعوبة، لعبنا 4 مباريات في غضون 8 أيام».

وأضاف «تأثرنا بسبب الهزيمة، طموحنا كان الحصول على ميدالية، الجيل الحالي يتمتع بروح عالية، وسيكون نواة جيدة للمنتتخب الأول، كما أننى قررت منح رمضان صبحي، شارة القيادة، بعدما بذل جهدًا كبيرًا على مدار 3 سنوات ونصف مع هذا المنتخب»، وأتم «أشكر شوقي غريب بعد ظهوري في الأولمبياد للمرة الثانية، وأطالب الجماهير بدعم ومساندة الجيل الحالي».

المصرى اليوم

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