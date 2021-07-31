★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تقام غدا الأحد مباراة مصر والبحرين في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات في كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020 وذلك في الساعة الرابعة فجرا وذلك في صالة يويوجي الوطنية باليابان وتنقلها قناة beIN SPORTS Xtra 2.

علما بأن منتخب مصر لكرة اليد قد تأهل رسميا للدور المقبل وتتبقى نتيجة مباراته الأخيرة أمام البحرين ونتائج الفرق الأخرى لتحديد مركزه في المجموعة.

بالإضافة إلى مباراة منتخب مصر لكرة اليد تقام أيضا في نفس اليوم جميع مباريات الجولة الأخيرة من دوري المجموعات لكرة اليد، حيث ستقام مباراة البرتغال واليابان ومباراة إسبانيا والأرجنتين ومباراة فرنسا والنرويج ومباراة ألمانيا والبرازيل ومباراة الدنمارك والسويد.

وفيما يلي مواعيد جميع مباريات كرة اليد في الجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات في أولمبياد طوكيو 2020:

1 - موعد مباراة مصر والبحرين في كرة اليد

تقام مباراة منتخب مصر ضد منتخب البحرين في كرة اليد في تمام الساعة 4 فجرا بتوقيت القاهرة حيث تحتل مصر المركز الثاني في مجموعتها بينما تحتل البحرين المركز الخامس في نفس المجموعة.

2 - موعد مباراة البرتغال واليابان في كرة اليد

تقام مباراة منتخب البرتغال ضد منتخب اليابان في كرة اليد في تمام الساعة 2 فجرا بتوقيت القاهرة حيث تحتل البرتغال المركز الرابع في مجموعتها بينما تحتل اليابان المركز الأخير في نفس المجموعة.

3 - موعد مباراة إسبانيا والأرجنتين في كرة اليد

تقام مباراة منتخب إسبانيا ضد منتخب الأرجنتين في كرة اليد في تمام الساعة 7:15 صباحا بتوقيت القاهرة حيث تحتل إسبانيا المركز الثاني في مجموعتها بينما تحتل الأرجنتين المركز الأخير في نفس المجموعة.

4 - موعد مباراة فرنسا والنرويج في كرة اليد

تقام مباراة منتخب فرنسا ضد منتخب النرويج في كرة اليد في تمام الساعة 9:15 صباحا بتوقيت القاهرة حيث تحتل فرنسا المركز الأول في مجموعتها بينما تحتل النرويج المركز الثالث في نفس المجموعة.

5 - موعد مباراة ألمانيا والبرازيل في كرة اليد

تقام مباراة منتخب ألمانيا ضد منتخب البرازيل في كرة اليد في تمام الساعة 12:30 ظهرا بتوقيت القاهرة حيث تحتل ألمانيا المركز الرابع في مجموعتها بينما تحتل البرازيل المركز الخامس في نفس المجموعة.

6 - موعد مباراة الدنمارك والسويد في كرة اليد

تقام مباراة منتخب الدنمارك ضد منتخب السويد في كرة اليد في تمام الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت القاهرة حيث تحتل الدنمارك المركز الأول في مجموعتها بينما تحتل السويد المركز الثالث في نفس المجموعة.

وفيما ترتيب المجموعة الأولى وعدد النقاط لكل فريق:

المركز الأول - فرنسا: 8 نقاط.

المركز الثاني - إسبانيا: 6 نقاط.

المركز الثالث - النرويج: 4 نقاط.

المركز الرابع - ألمنانيا: نقطتان.

المركز الخامس -البرازيل: نقطتان.

المركز السادس -الأرجنتين: نقطتان.

ترتيب المحموعة الثانية التى يقع بها منتخب مصر وعدد النقاط لكل فريق:

المركز الأول - الدنمارك : 8 نقاط

المركز الثاني - مصر: 6 نقاط

المركز الثالث - السويد : 6 نقاط

المركز الرابع - البرتغال : نقطتان

المركز الخامس - البحرين : نقطتان

المركز السادس - اليابان : بدون نقاط