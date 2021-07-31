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رسميًا.. أستون فيلا يتفق مع ليفركوزن على صفقة بايلي

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رسميًا.. أستون فيلا يتفق مع ليفركوزن على صفقة بايلي رسميًا.. أستون فيلا يتفق مع ليفركوزن على صفقة بايلي

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توصل أستون فيلا إلى اتفاق لضم اللاعب الجامايكي الدولي، ليون بايلي، بحسب ما أعلنه النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي.

سيغادر اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا باير ليفركوزن مع حاجته لإكمال الفحوصات الطبية والانتهاء من الاتفاق على الشروط الشخصية لإتمام صفقة انتقاله إلى نادي البريميرليج بشكل رسمي.

تتوقع صحيفة «ذا أثلتيك» أن تكون قيمة الصفقة في حدود 30 مليون جنيه استرليني.

ولا يزال يتعين على بايلي الموافقة على الشروط الشخصية، على الرغم من أن مصادر «ذا أثلتيك» تقول أنه يمكن اتمام الصفقة بحلول أوائل الأسبوع المقبل.

استهدف أستون فيلا الجناح الجامايكي الدولي لإضفاء مزيد من السرعة على هجوم الفريق.

تألق بايلي في الموسم الماضي مع باير ليفركوزن في البوندزليجا، حيث أحرز تسعة أهداف وصنع ثمانية أهداف.

المصرى اليوم

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