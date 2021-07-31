محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالميناء البري الجديد

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أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، جولة ميدانية، تابع خلالها سير وانتظام العمل داخل الميناء البرى الجديد بحى الضواحى، وذلك بعد أن تم تشغيله تجريبا، رافقه خلالها اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى.

تفقد «الغضبان»، أقسام الميناء البرى، مطمئنا على انتظام العمل وتقديم الخدمات للمسافرين عبر الميناء، والتقى المحافظ بالسائقين والعاملين بالميناء البرى وحرص على سؤالهم عن آرائهم حول تنفيذ الميناء البرى، وايضا التقى بعدد من المواطنين المسافرين للتعرف على آراء الشارع البورسعيدى وزائرى المحافظة حول هذا الصرح الخدمى العملاق، حيث أكد المواطنون على أن مشروع الميناء البرى الجديد يمثل واجهة حضارية لمحافظة بورسعيد أمام زائريها، ويحقق معدلات عالية من السلامة والأمان ووسائل الراحة للمسافرين.

وطالب بالحفاظ على المستوى الحضارى المتميز للميناء البرى الجديد، كونه مصمم على أعلى طراز ووفق أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة، مؤكدا أنه خلال الفترة المقبلة سيتم نقل موقف دمياط إلى الميناء البرى بحى الضواحى، ليشمل كافة وسائل النقل الجماعى وسيارات الأجرة بين المحافظات.