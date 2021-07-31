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العلماء يكتشفون طريقة جديدة لمحاربة السمنة

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العلماء يكتشفون طريقة جديدة لمحاربة السمنة العلماء يكتشفون طريقة جديدة لمحاربة السمنة

يعتقد علماء جامعة ولاية بنسلفانيا أن هذه الملاحظة يمكن أن تساعد في محاربة السمنة.

في التجارب التي أجريت على مرض السكري، قام الباحثون بحقن الحيوانات بنواقل فيروسية، مما أدى إلى زيادة مستوى بروتين TSLP في أجسامهم. لاحظ العلماء أن هذا لم يقلل فقط من خطر الإصابة بمرض السكري لدى الفئران، بل ساعدهم أيضًا على إنقاص الوزن.

وهكذا، استمر وزن المجموعة الضابطة من القوارض في الزيادة، وانخفض وزن الفئران مع زيادة «TSLP» من 45 إلى 25 غرامًا في أقل من شهر.

وفي الوقت نفسه، كان لديهم انخفاض في كمية الحشوية في تجويف البطن، والتي تعتبر عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري.

وكذلك تبين في القوارض مع TSLP، عادت مستويات الجلوكوز في الدم أيضًا إلى وضعها الطبيعي، وانخفض خطر الإصابة بالكبد الدهني.

وفقًا لمؤلفي العمل، يمكن أن يؤثر العلاج المطور على الشخص بنفس الطريقة، وسيتمكن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة من التخلص من الوزن الزائد عبر الجلد في المستقبل.

المصرى اليوم

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