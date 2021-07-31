أحمد أمين يناقش علاقة الآباء بالأبناء في أولى حلقات «الفاميليا»

اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت قناة مدرستنا عرض أولى حلقات برنامج الفاميليا للفنان أحمد أمين، التي دار موضوعها حول الكواليتي تايم أو الوقت الحقيقي الذي يقضيه الآباء مع أبنائهم.
وتحدث أمين عن كيفية تمضية الوقت مع الأبناء، وضرورة التواصل معهم بطرق مختلفة وتوفير لحظات مخصصة لهم بعيدا عن العمل وانشغالات الحياة.
وشهدت الحلقة الأولى تجربة معايشة حقيقية بين آباء وأبنائهم في معسكر خارجي، تبادلوا خلاله أفكارهم، وعبر الأطفال عن أسباب ضيقهم من آبائهم في بعض الوقت.
ضمت الحلقة مسابقات وألعاب يشترك فيها الأطفال والآباء، وكان من بين المتواجدين الفنان هشام ماجد وابنته كارما الذي عبر بشكل ساخر عن شعوره بالإحباط لعدم فوزه في أي مسابقة.
انتهت التجربة بكتابة خطابات مشتركة بين الآباء والأبناء، ويعبر كل منهم عن مدى استفادتهم من الوقت الذي قضوه سويا بعيدا عن مشاغل الحياة، والاستفادة التي عادت عليهم من هذه التجربة.
ونصح أمين الآباء بتخصيص وقت للتواصل مع أبنائهم بدون أي تشتيت، مثل رواية قصة قبل النوم عليهم، أو القيام بأنشطة مشتركة، وتبادل أخبار ما حدث في يومهما في الطريق إلى المنزل بعد المدرسة مثلا.