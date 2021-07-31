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أحمد أمين يناقش علاقة الآباء بالأبناء في أولى حلقات «الفاميليا»

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أحمد أمين يناقش علاقة الآباء بالأبناء في أولى حلقات «الفاميليا» أحمد أمين يناقش علاقة الآباء بالأبناء في أولى حلقات «الفاميليا»

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بدأت قناة مدرستنا عرض أولى حلقات برنامج الفاميليا للفنان أحمد أمين، التي دار موضوعها حول الكواليتي تايم أو الوقت الحقيقي الذي يقضيه الآباء مع أبنائهم.

وتحدث أمين عن كيفية تمضية الوقت مع الأبناء، وضرورة التواصل معهم بطرق مختلفة وتوفير لحظات مخصصة لهم بعيدا عن العمل وانشغالات الحياة.

وشهدت الحلقة الأولى تجربة معايشة حقيقية بين آباء وأبنائهم في معسكر خارجي، تبادلوا خلاله أفكارهم، وعبر الأطفال عن أسباب ضيقهم من آبائهم في بعض الوقت.

ضمت الحلقة مسابقات وألعاب يشترك فيها الأطفال والآباء، وكان من بين المتواجدين الفنان هشام ماجد وابنته كارما الذي عبر بشكل ساخر عن شعوره بالإحباط لعدم فوزه في أي مسابقة.

انتهت التجربة بكتابة خطابات مشتركة بين الآباء والأبناء، ويعبر كل منهم عن مدى استفادتهم من الوقت الذي قضوه سويا بعيدا عن مشاغل الحياة، والاستفادة التي عادت عليهم من هذه التجربة.

ونصح أمين الآباء بتخصيص وقت للتواصل مع أبنائهم بدون أي تشتيت، مثل رواية قصة قبل النوم عليهم، أو القيام بأنشطة مشتركة، وتبادل أخبار ما حدث في يومهما في الطريق إلى المنزل بعد المدرسة مثلا.

المصرى اليوم

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