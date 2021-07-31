الرئيس التونسي: لا مجال اليوم للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال

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قال الرئيس التونسي قيس سعيد يوم السبت، خلال استقباله محمد العقربي رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، أنه لا مجال اليوم للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال.

وأشار الرئيس إلى أنه يقدر وطنية الناشطين في قطاع البنوك والمؤسسات المالية، ودعاهم إلى بذل جهد إضافي في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها تونس والوقوف في نفس الجبهة مع الشعب التونسي.

ودعا قيس سعيد البنوك لخفض أسعار الفائدة المعمول بها ليعود جزء منها للمجموعة الوطنية.

وأكد الرئيس على أنه لا مجال في تونس اليوم للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال، مشددا على أن الحقوق محفوظة في إطار القانون، لطمأنة رجال الأعمال والمستثمرين بعد أن قال إنه سيطرح مبادرة صلح لاسترجاع أموال نهبها بعض رجال الأعمال.

وكان الرئيس قد علق عمل البرلمان يوم الأحد الماضي وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي.