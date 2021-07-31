10 مواقع لتلقي لقاح كورونا بكفرالشيخ

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أعلنت محافظة كفر الشيخ عن أماكن تلقي لقاح كورونا، سواء لأهالي المحافظة أو الراغبين في السفر، وفق توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الذي شدد على الإعلان عن المستشفيات والمراكز الطبية التي تستقبل أهالي المحافظة، موجهاً بحسن استقبال المواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن هناك 10 أماكن ثابتة لاستقبال أهالي المحافظة لتلقي اللقاح، بكل مركز من المراكز مستشفى تستقبل المواطنين ،وهي مركز طبي كفر الشيخ، مركز طبي الحامول، مركز طبي بيلا، ومستشفى قلين المركزي، ومستشفى برج البرلس المركزي، مستشفى الرياض المركزي، ومستشفى سيدي سالم المركزي، ومستشفى دسوق العام، ومستشفى سيدي غازي المركزي، ومستشفى فوه المركزي.

وأضاف أنه تم تحديد 6 أماكن لاستقبال الراغبين في السفر تلقي اللقاح، وهي مكتب صحة كفر الشيخ، ومكتب صحة مطوبس، ومكتب صحة سيدي سالم، ومكتب صحة دسوق، ومكتب صحة قلين، ومكتب صحة فوه.

وقال محافظ كفر الشيخ أن هناك فرقا متنقلة يتم توجيهها حسب الاحتياج، موجهاً الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة المستشفيات والمراكز الطبية إضافة لمكاتب الصحة المخصصة لراغبي السفر، لتقديم كافة الخدمات، والتيسير على المواطنين.