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حملات مكثفة للنظافة بمدينة دسوق

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حملات مكثفة للنظافة بمدينة دسوق حملات مكثفة للنظافة بمدينة دسوق

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شنّ مجلس مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ حملات مكثفة للنظافة والتجميل، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع السيد عبدالستار، رئيس المدينة، حملات النظافة الشاملة ورفع الأتربة وغسيل الأرصفة، والمتولد اليومي من القمامة والمخلفات والأراضى الفضاء، وحملات النظافة بالشوارع الفرعية ورفع صناديق القمامة وتفريغها، بالإضافة إلى نظافة الحدائق العامة والميادين وكورنيش النيل وشوارع المدينة والمداخل والمخارج.

وأشرف عبدالستار على أعمال تطهير خطوط الصرف الصحى بشارع الدلتا، واستكمال حل مشاكل الصرف الصحي بالمدينة بمناطق متفرقة، كما تابع التصدي لمخالفة بناء بلوك أبيض بعزبة الخرزاتى التابعة لقرية المندورة أبومندور على مساحة 20 مترا.

وتابع رئيس مدينة دسوق أعمال مشروع الصرف الصحي بقرية الشباسية التابعة لقرية شابة ضمن مشروع الصرف الصحي آفاق 2020 المرحلة الثانية، والذي بدأ تنفيذه منتصف يونيو الماضي ويستمر العمل به على مدار 18 شهرا.

المصرى اليوم

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