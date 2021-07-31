صراع هلالي نصراوي.. لخطف لاعب القادسية

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المطلوب أكثر من 10 ملايين ريال

أشارت تقارير محلية، اليوم السبت، إلى أن ناديي "الهلال والنصر" يتسابقان للظفر بخدمات ظهير أيسر فريق القادسية "خليفه الدوسري" قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ووفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط" أن إدارة القادسية تلقت عروضًا من الهلال والنصر للظفر بخدمات اللاعب . وأوضحت الصحيفة إلى أن اللاعب بات قريبًا جدًا من الانتقال لنادي الهلال.

وذكرت الصحيفة: "يتوقع ألا توافق إدارة القادسية عن الاستغناء عن خدمات الدوسري بمبلغ يقل عن عشرة ملايين ريال".