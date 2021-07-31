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البرلمان العربي يدين حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف لاعبي كرة القدم في الصومال

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البرلمان العربي يدين حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف لاعبي كرة القدم في الصومال البرلمان العربي يدين حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف لاعبي كرة القدم في الصومال
أودى بحياة عدد من اللاعبين

البرلمان العربي يدين حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف لاعبي كرة القدم في الصومال

أدان البرلمان العربي بأشد العبارات، اليوم، حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لاعبي فريق "JCCI" لكرة القدم بمدينة كسمايو بالصومال والذي أودى بحياة عدد من اللاعبين.
وأعرب البرلمان العربي في بيان له اليوم، عن خالص التعازي وأصدق المواساة لجمهورية الصومال ولأسر الضحايا في هذا التفجير الإرهابي الجبان، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
وشدد البرلمان العربي على تضامنه ووقوفه التام مع الصومال في حربها على الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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