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محافظ بورسعيد يتابع أعمال إنشاء طريق جديد بحي الضواحي

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محافظ بورسعيد يتابع أعمال إنشاء طريق جديد بحي الضواحي محافظ بورسعيد يتابع أعمال إنشاء طريق جديد بحي الضواحي

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تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، السبت، أعمال إنشاء طريق مستجد بحى الضواحى، يفصل بين مساكن السيدة نفيسة القديمة والجديدة (شارع الإمام محمد عبده) بطول ٣٠٠ متر، وذلك في إطار خطة موسعة للارتقاء بمنظومة النقل والطرق بالمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد أن إنشاء الطريق الجديد سيحدث طفرة في منطقة السيدة نفيسة، حيث سيشمل الشارع إقامة جزيرة من الانترلوك وأعمدة إضاءة عامة جديدة وشبكة بالونات أمطار ومسطحات خضراء، كما يساهم في تحقيق السيولة المرورية في الحركة بالمنطقة.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية لتنفيذ الطريق والتنسيق بين كل الجهات المختصة، مشيرا إلى أن حى الضواحى حصل على نصيب كبير من أعمال تطوير وإنشاء الطرق، بالتوازى مع كبرى المشروعات الخدمية للارتقاء بخدمات المواطنين في هذه المناطق.

المصرى اليوم

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