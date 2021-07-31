محافظ بورسعيد : توزيع 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا

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وجّه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشيخ جمال عواد، مدير مديرية أوقاف بورسعيد، بتوزيع ٢ طن لحوم من صكوك الأضاحى، التي تشرف عليها وزارة الأوقاف، ضمن جهودها لمساندة الفئات المستهدفة من البسطاء ومحدودى الدخل.

وجاء ذلك لدى استقبال محافظ بورسعيد سيارة صكوك الأضاحي بالديوان العام.

وأشاد المحافظ بجهود وزارة الأوقاف والاستمرار في تنفيذ مشروع صكوك الأضاحى لتوفير كميات من اللحوم للمواطنين الأكثر احتياجًا بما يتكامل مع الجهود التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.