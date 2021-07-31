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القصيم : القبض على مواطن يسرق السيارات والمكيفات

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440 ريالا لدخول أي متنزه وطني و220 ريالا للسيارة

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة في تطبيق اللائحة التنفيذية للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح...

a7bf872261.jpgأبهـا: الوطن
9332e0e4f9.jpg21 ذو الحجة 1442 هـ

أمطار على عسير والأحساء الأعلى حرارة

تصدرت الأحساء درجات الحرارة المسجلة في المملكة اليوم بواقع 46 درجة مئوية فيما سجلت السودة أقل درجة بـ 19، في حين تهطل الأمطار على...

icon-byline.pngأبهـا: الوطن
icon-clock.png21 ذو الحجة 1442 هـ

ضبط 12.6 ألف مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png21 ذو الحجة 1442 هـ

الرياض: القبض على 4 مواطنين تعمدوا تخويف مرتادي الأماكن العامة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى "مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png20 ذو الحجة 1442 هـ

الطيران المدني: السماح بدخول حاملي التأشيرات السياحية إلى المملكة

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميماً إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران الخاص، بشأن السماح...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png20 ذو الحجة 1442 هـ

الرياض: القبض على 5 مقيمين أتلفوا كبائن توزيع كهرباء

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png20 ذو الحجة 1442 هـ

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