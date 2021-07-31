القصيم : القبض على مواطن يسرق السيارات والمكيفات
بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة في تطبيق اللائحة التنفيذية للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح...
تصدرت الأحساء درجات الحرارة المسجلة في المملكة اليوم بواقع 46 درجة مئوية فيما سجلت السودة أقل درجة بـ 19، في حين تهطل الأمطار على...
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك...
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى "مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل...
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميماً إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران الخاص، بشأن السماح...
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب...