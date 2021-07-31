تجمع الرياض الصحي الأول يوقع عددًا من اتفاقيات التعاون

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لتنفيذ برامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

وقّع تجمع الرياض الصحي الأول، مؤخرًا، اتفاقيات تعاون متبادلة مع "مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض التابعة للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، وتجمع الرياض الصحي الثاني"؛ لتنفيذ البرامج المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وتأتي الاتفاقيات في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأطباء في مختلف المجالات، واستكمال مهاراتهم وتعزيز التواصل المستمر بينهم بكل المنشآت الطبية.

وأوضحت مدير إدارة الدراسات العليا والتدريب والابتعاث في تجمع الرياض الصحي الأول، فاطمة الشعيب، أن اتفاقيات التدريب هي إحدى ثمار الجهود المتواصلة التي يبذلها "التجمع الأول" لرفع مستوى الأداء المهني والطبي والارتقاء به؛ مما يساهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمستفيدين.

وكذا تحسين تجربة المريض، وتقديم التعليم والتدريب المستمر، ونقل المعرفة والمهارات في مجالات التعليم والممارسة السريرية والتدريب وأساليب العمل والتقنيات، وتعزيز النظام الصحي والبحثي، والسعي المشترك على نقل المهارات والخبرات لدعم الخدمات الصحية في منشآت تجمع الرياض الصحي الأول.