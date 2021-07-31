"شرطة القصيم" تطيح بلص سرقة 5 مركبات وأجهزة تكييف

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اتخذت بحقه الإجراءات النظامية وأُحيل إلى النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، ارتكب جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة خمس مركبات (تمت استعادتها)، وأجهزة تكييف من منازل بعد تكسير الأبواب.

وأوضح أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

