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محافظ الاسكندرية يوقف مسؤول الإشغالات بحي المنتزة.. وينذر أصحاب محلات شارع 45 (صور وفيديو) 

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«اللى مريت عليه النهارده همر عليه تانى بكره ولو لقيته زى ما هو قسما بالله هشمعه.. ده مبقاش شارع»، تحذير شديد اللهجة وجهه اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، لأصحاب المحلات بشارع 45 في المنتزة شرق الإسكندرية اليوم السبت.

وتحولت جولة المحافظ اليوم برفقة اللواء حسن الجمال رئيس حى المنتزة ثان، إلى إنذارات شديدة لأصحاب المحلات الذين احتلوا أجزاء من ممشى الشارع بالمخالفة للقانون، وقال المحافظ موجهاً حديثه لمسؤولي لرئيس الحى: «كل الإشغالات دى تروح على مخازن المحافظة مش الحى ومفيش حاجة تروح مخازن الحي علشان مسؤولي الإشغالات ميرجعوهاش تانى، هو إحنا كل ما نطور شارع يبوظوه».

وأضاف: «كل الإشغالات دى تتباع في مزاد، هو الشارع بقى ملك المحلات ولا إيه؟».

وأصدر محافظ الإسكندرية، تعليمات فورية أثناء الجولة لرئيس حي المنتزة ثان،الذي رافقه خلال الجولة بإحالة مدير الإشغالات بالحي إلى التحقيق فوراً، وإيقافه عن العمل واستدعائه لديوان المحافظة.

وأمر المحافظ برفع جميع الإشغالات والتعديات والتحفظ عليها ومصادرتها فوراً، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المحال المخالفة، محذراً جميع المحال بالالتزام بالحدود المخصصة لها؛ وفرض عقوبات رادعة لهم في حال تكرار المخالفة تصل إلى الإغلاق الفوري للمحال.

جاءت الجولة؛ عقب قيام محافظ الإسكندرية بتفقد أعمال التطوير بمنطقة العصافرة قبلي بتكلفة ٢٤٤ مليون جنية، ومتابعة معدل الإنجاز بها.

محافظ الاسكندرية أثناء جولة ميدانية في شارع 45:

اللى مريت عليه انهارده همر عليه بكره ولو لقيته تانىقسما بالله هشمعه .. محافظ الاسكندرية ينذر أصحاب محلات شارع 45 (صور وفيديو)
اللى مريت عليه انهارده همر عليه بكره ولو لقيته تانىقسما بالله هشمعه .. محافظ الاسكندرية ينذر أصحاب محلات شارع 45 (صور وفيديو)
اللى مريت عليه انهارده همر عليه بكره ولو لقيته تانىقسما بالله هشمعه .. محافظ الاسكندرية ينذر أصحاب محلات شارع 45 (صور وفيديو)
اللى مريت عليه انهارده همر عليه بكره ولو لقيته تانىقسما بالله هشمعه .. محافظ الاسكندرية ينذر أصحاب محلات شارع 45 (صور وفيديو)
اللى مريت عليه انهارده همر عليه بكره ولو لقيته تانىقسما بالله هشمعه .. محافظ الاسكندرية ينذر أصحاب محلات شارع 45 (صور وفيديو)
اللى مريت عليه انهارده همر عليه بكره ولو لقيته تانىقسما بالله هشمعه .. محافظ الاسكندرية ينذر أصحاب محلات شارع 45 (صور وفيديو)
اللى مريت عليه انهارده همر عليه بكره ولو لقيته تانىقسما بالله هشمعه .. محافظ الاسكندرية ينذر أصحاب محلات شارع 45 (صور وفيديو)
اللى مريت عليه انهارده همر عليه بكره ولو لقيته تانىقسما بالله هشمعه .. محافظ الاسكندرية ينذر أصحاب محلات شارع 45 (صور وفيديو)

المصرى اليوم

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