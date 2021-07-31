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رئيس جامعة طنطا: يقود أعظم ملحمة للبناء والتنمية

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رئيس جامعة طنطا: السيسي يقود أعظم ملحمة للبناء والتنمية رئيس جامعة طنطا: يقود أعظم ملحمة للبناء والتنمية

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شارك الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم السبت، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ونائبه الدكتور أحمد عطا، بمؤتمر « السيسى وبناء الدولة الحديثة»، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات ورجال المال والأعمال والشخصيات العامة.

صرح رئيس جامعة طنطا على هامش المؤتمر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يقود أعظم ملحمة للبناء والتنمية في مصر ونجح خلال ٧ سنوات في تحقيق انجازات ضخمة في شتى المجالات موضحًا أن المؤتمر يقدم توثيقا تاريخيًا لتلك الإنجازات ويبرز جهور الدولة المصرية في التنمية الشاملة.

أضاف رئيس الجامعة، أن التجربة المصرية خلال الـ 7 سنوات الأخيرة أصبحت موضع إبهار العالم فقد تجاوزت الإنجازات بل المعجزات التي تحققت خلالها فوق أرض مصر كل التوقعات والأحلام، حيث انطلقت مصر في السباق المفتوح نحو التنمية والتكنولوجيا والتقدم في القرن الحادي والعشرين بكل القوة والروح الوطنية التي تريد تحقيق المستحيلات في كل فروع التنمية والبناء وتوطين التكنولوجيا‏،‏ وحققت قطاعات الخدمات في التعليم والصحة والكهرباء والطرق والإسكان. إنجازات لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر الحديث كله. ‏

المصرى اليوم

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