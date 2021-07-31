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إنقاذ حياة طفل التف حبل المرجيحة حول رقبته بأرمنت غرب الأقصر

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إنقاذ حياة طفل التف حبل المرجيحة حول رقبته بأرمنت غرب الأقصر إنقاذ حياة طفل التف حبل المرجيحة حول رقبته بأرمنت غرب الأقصر

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نجح فريق عناية الأطفال بمستشفى حورس التخصصي بأرمنت، غرب الاقصر، في إنقاذ حياة طفل في الثانية عشر من عمره كان قد حضر إلى الإستقبال ويعاني من اختناق شديد واضطراب في مستوى الوعي ونقص بالأكسجين وتشنجات متكررة نتيجة التفاف حبل المرجيحة حول رقبته.

وعلي الفور تم دخوله لعناية الأطفال ووضعه على جهاز التنفس الصناعي وإعطائه العلاج اللازم، ومتابعته من قبل فريق العناية حتي تم خروجه للمنزل في صحه جيدة وإستكمال المتابعات بالعيادات الخارجيه بالمستشفي.

وشارك في إنقاذ حياة الطفل كلاً من: دكتور- أحمد اسماعيل أخصائي طب الأطفال، دكتور، أحمد النجار أخصائي طب الأطفال، دكتورة، حنان عبدالرحيم أخصائي طب الأطفال، دكتورة، أمال عبدالباري طبيب مقيم طب الأطفال، وفريق تمريض عناية الأطفال.

المصرى اليوم

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