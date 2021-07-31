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محافظ بورسعيد يتفقد المنطقة المحيطة بمديرية التربية والتعليم ويوجه برفع كافة الاشغالات

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محافظ بورسعيد يتفقد المنطقة المحيطة بمديرية التربية والتعليم ويوجه برفع كافة الاشغالات محافظ بورسعيد يتفقد المنطقة المحيطة بمديرية التربية والتعليم ويوجه برفع كافة الاشغالات

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وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، بإزالة كافة الاشغالات والتعديات المتواجدة بمحيط مديرية التربية والتعليم بحى الضواحى، وذلك لمنع الإذدحام وإعاقة الحركة في هذه المنطقة الحيوية، مطالبًا رئيس حى الضواحى برفع كفاءة المنطقة المحيطة بمديرية التربية والتعليم وتوقيع العقوبات على واضعى الاشغالات مرة أخرى.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة لمحافظ بورسعيد اليوم لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة، وتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.

كما طالب اللواء عادل الغضبان، أصحاب المحال المتواجدة بمحيط مديرية التربية والتعليم، بضرورة الالتزام بالمساحات القانونية المقررة لهم ومنع وضع الاشغالات والمخالفات التي تشوه المظهر الحضارى وتسبب الإذدحام في الحركة، مناشدا المواطنين بضرورة دعم جهود الدولة والحفاظ على ما يتم إنجازه من أعمال تنمية وتطوير تهدف لتحسين مستوى المعيشة والتيسير على المواطنين، مؤكدا أن سيتم توقيع العقوبات على الغير ملتزمين بالمساحات القانونية المقررة لهم.

المصرى اليوم

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