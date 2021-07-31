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رئيس مدينة بلطيم يحذر من الصيد المخالف

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تابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، ملاحقة الخارجين عن القانون والضرب بيد من حديد، لليوم الرابع على التوالى، وتم ضبط عدد كبير من مناشر الأسماك النافقة والمجرم صيدها «زريعة».

وتابع إعدامها بطريقة بيئية صحيحة، شمال قرية عماد ببر بحرى بمركز بلطيم، بحضور قوات الأمن، صباح اليوم السبت، وحذر رئيس المدينة من الصيد المخالف ببحيرة البرلس وصيد الزريعة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بلطيم
بلطيم
بلطيم
بلطيم
بلطيم

المصرى اليوم

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