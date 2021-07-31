أبطال فيلم «ميني بار» يستأنفون تصويره

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يستأنف أبطال فيلم «مينى بار» تصوير باقى مشاهدهم في الديكورات الخاصة بالعمل سواء الداخلية والخارجية خلال الأيام القليلة المُقبلة، بحيث يتم الانتهاء منه على مدار عدة أيام، بعد توقف دام أكثر من عام بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والتى أثرت على صناعة السينما في العالم بأكمله.

كشف مدحت تيخا، بأنه يعكف حاليًا جلسات إستعداديه مكثفة على طاولة العمل مع صناعه، للإتفاق المبدئى والنهائى، للإستكمال تصوير باقى مشاهد العمل ككل للإنتهاء منها ومن المقرر أن يكون ذلك خلال الأيام القليلة المُقَبَّلة.

وأشار تيخا، بأن حبكه السيناريو متضمنة بعض الأغانى التي تبروز هذه الحبكه مما سيكون لها أكثر من مطرب، وترجع ذلك الفكره على حسب رؤية وصناع هذا العمل.

وأعرب تيخا، عن سعادته الكبيرة بالتعاون مجددًا مع كل من نضال الشافعى ومنه فضالى ويتمنى تحقيق النجاح مكررًا، الناتج عن ايرادات وابداء رأي الجمهور والنقاد في فيلم «زنزانة 7» الذي عرض مؤخرًا في دور العرض السينمائى.

وعلى الجانب الآخر أكد المخرج محمد الخضرى، بأن قد انتهى فريق العمل من تصوير أكثر من 40 % من مشاهد الفيلم، وسيكون أولى مشاهد استئناف التصوير بمعظم نجوم العمل، بأحد أماكن التصوير المتفرقة قريبًا.

وتابع الخضرى، حيث أنه يعكف حاليًا على معاينة أماكن تصوير المشاهد الجديدة وتنسيق المواعيد مع الفنانين المشاركين في البطولة، مشيرًا، بأنه يعمل على وضع خطة زمنية مجدولة للإنتهاء من تصوير العمل.

وقال الخضرى، بأن فيلمه الجديد هو عمل يصنف بـ«أكشن كوميدى» متضمن بعض العوالم الخفية وغيرها وليس قصة حقيقية وإنما تم تطعيمه بأمور واقعية ،مشيدًا، بالتعاون مع نخبة من النجوم، فهذا دافع للمحرك الذهنى والنشاط الحيوى داخل البلاتو للإخراج صورة معبرة، بما يحيطها الكفاءة والقدرة على إبراز هذه الرؤية الفنية، لتقديم وجبه فنيه دسمه على طبق من ذهب للجمهور، فهو ما يجعله على موعد مع وجبة درامية متنوعة لإرضاء جميع الأذواق.

وكما أشاد سعد، بتعاونه مع هذه الكوكبة من النجوم بأن العمل معهم مسئولية كبيرة، لافتًا بأنه وافق على العمل بمجرد طرح وعرض الفكرة عليه لتنفيذها لاسيما، بأنه يتخذ كافة الأساليب والتقنيات الحديثة وإجراءات السلامة والوقاية لتليق بمكانه وقيمه هؤلاء النجوم لما لهم من باع كبير في الأجندة التاريخية لعالم الفن.

وجدير بالذكر بأن فيلم «مينى بار» يتضمن كوكبه ونخبه من النجوم ويعد أبرزهم النجم نضال الشافعى، مدحت تيخا، صلاح عبدالله، أمينة، منه فضالى، راندا البحيرى، محمد أتوكا، طاهر أبوليله، علاء مرسى، روان فؤاد، ياسر الزنكلونى، محمود فارس، علاء زينهم، حسن عبدالفتاح، صبرى عبدالمنعم، إبراهيم المصرى، إبرام سمير، أحلام حجى، الكابتن لوشا ،المطرب العراقى محمد السالم، بسام كارم، ماجد إسكندر، محمد السني وآخرين ومجموعة من ضيوف الشرف ويعد أبرزهم النجم ميدو عادل، ياسر على ماهر، والفنان الراحل فايق عزب رحمه الله وهو من إنتاج شركة آرت ميوزيك للإنتاج الفنى والسينمائى والتوزيع لمالكها المنتج مدحت سعد ومنتج فنى رأفت حسن وعلاقات عامة إيمى يوسف ومدير تنفيدى محمد عبدالغفار واستايلست أيمن بخيت ومن سيناريو وحوار طارق رمضان ومن إخراج محمد الخضرى وأشراف عام على الإخراج للمخرج عادل الأعصر.