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تحدث مغني المهرجانات حمو بيكا عن أكثر من ضربة تلقاها في الآونة الأخيرة ويحاول الإفاقة من تأثيرها على حياته.

إذ حل ضيفا في برنامج «الوسط الفني» مع المذيع أحمد عبدالعزيز على قناة «الحدث اليوم»، ليكشف عن إحدى تلك الضربات.

قال بيكا إنه مُصاب بمرض مناعي: «أنا مريض (كورونز) وهو مرض مناعي، المناعة عندى زيادة فبتهاجم كل أعضاء جسمي والزعل غلط عليّا».

في المقابل، نفى أنه يتعاطى المخدرات لكنه أكد على تناوله للمشروبات الكحولية، ويتابع: «المخدرات لا.. لكن (الويسكي) مافيش حد في مصر مابيشربوش».

واستكمل: «بقالي حوالي 3 شهور مانع (الويسكي) بسبب معدتي لأنها بايظة من المرض.. وكنت بشرب في مناسبات وبنصح أي حد ما يقربلهاش لأنها تسبب مشاكل في المعدة».

فيما شارك الفنان عصام كاريكا في الحلقة، خلال مداخلة هاتفية ليعاتب «بيكا»: «زعلان من حمو بيأخد الألحان ويكتب عليها كلام دون أي استئذان وعملها معايا في أغنية (البسكلاتة) عملتها لمحمد سعد في فيلم (اللمبي) وكلمني وقالي ماكنتش أعرف أنها بتاعتك وعدت».

واستكمل كلماته لمغني المهرجانات: «بعد فترة قصيرة يأخد أغنية (بوم بوحة بوم) ويعمل (بوم بيكا بوم) ويركّب كلام تاني من غير ما يتصل بيّا ولا أي حاجه، رغم أني المرة الأولى أنا متكلمتش»، ويرد «بيكا»: «أنت نجم وعلى دماغي أنا اللحن عجبني وأخدته من أخويا الكبير» وانتهت المكالمة بمصالحتهما.

ويعد مرض «الكرونز» أحد الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي، ويهاجم الجهاز الهضمي نتيجة وجود خلل في الجهاز المناعي، أما الأعراض المصاحبة للمرض في بعض حالات المرضى: تقرحات في المعدة، وتقرحات متكررة في الفم وارتفاع طفيف في درجة الحرارة خاصة مع الإلتهاب الحاد، كذلك الشعور بالإعياء والإرهاق الشديد وعدم القدرة على التركيز.

كذلك قد يؤدى المرض إلى أعراض تصيب أنسجة خارج الأمعاء، مثل التهاب المفاصل، وتقرحات بالجلد، والتهاب العيون، والتهاب بالكبد، وزيادة نسبة حصوات المرارة، وعند حدوثه في الأطفال يؤدى إلى تأخر النمو، ويرجع أسبابه إلى عوامل بيئية مثل أنواع الغذاء أو التدخين وربما يؤدى الإصابة ببعض أنواع البكتيريا إلى حدوث المرض.