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تحت شعار «الإنسانية تستحق».. العلمين تستضيف أول سومبوزيوم للفن التشكيلي

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تحت شعار «الإنسانية تستحق».. العلمين تستضيف أول سومبوزيوم للفن التشكيلي تحت شعار «الإنسانية تستحق».. العلمين تستضيف أول سومبوزيوم للفن التشكيلي

لاقتراحات اماكن الخروج

تحت شعار «الإنسانية تستحق»، تستضيف منطقة العلمين أول سومبوزيوم دولي للفنون التشكيلية بعنوان «أرتا مرسانا» يقام بالساحل الشمالي خلال في الفترة من 14 وحتي 24 أغسطس المقبل بمشاركة مايزيد عن 40 فنان من 25 دولة عربية وأجنبية سيقدمون إبداعاتهم ورسم لوحاتهم خلال فترة إنعقاد هذا الحدث الفني الفريد من نوعه.

يقول ياسر رجب، رئيس السومبوزيوم: «هذا الحدث يعد من الأحداث الفنية المهمة التي نضع عليها أمالا عريضة وشارة لإنطلاق مزيد من الأحداث والفعاليات الفنية التي ستنطلق خلال الفترة المقبلة من منطقة العلمين التي تعد من المناطق الملهمة للفن والإبداع والهدف الذي نسعي إلى تحقيقه هو نشر النور ونقل وتبادل الثقافات المختلفة بين الشعوب».

وأضاف، أن برنامج السومبوزيوم حافل بالأنشطة الفنية مابين رسم ومهرجان للألوان والفنون الشعبية والتراثية المستوحاة من البلدان المشاركة للتعرف على عادات وتقاليد الشعوب من خلال فنونها.

وأوضح أن الفنانين المشاركين ينتمون لمدارس فنية مختلفة وهو ماسيعود بالتنوع في الإنتاج الفني الذي سيقدمونه خلال فترة إقامة السومبوزيوم.

وشدد «رجب» على أن تتمتع بموقع جغرافي متميز جعلها دائما محط أنظار العالم وأن الوقت حان لتنطلق فنون العالم من أرضها الغالية.

وذكر أن السومبوزيوم سيكون حدث فني عالمي سنوي إلى جانب عدد من الأحداث التي سيتم الكشف عنها تباعا خلال الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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