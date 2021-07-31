17 ألف قطعة أثرية تعود مع رئيس وزراء العراق من أمريكا

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في أكبر عملية استرداد لآثار وكنوز ثقافية عراقية مهربة، أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، استرجاع نحو 17 ألف قطعة أثرية نفيسة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال وزير الثقافة حسن ناظم، وهو في مطار بغداد الدولي: «حطت طائرة الخطوط الجوية العراقية من رحلة إلى واشنطن، وعادت إلى بغداد وفيها أضخم عدد من القطع الآثارية العراقية المستردة من الولايات المتحدة الأمريكية، ويبلغ عدد القطع ما يقرب من 17 قطعة آثارية».

وأضاف: «هذه الآثار المستردة جاءت بجهود حثيثة من وزارتي الخارجية والثقافة، وهيئة الآثار والتراث، فضلا عن جهود سفارتنا في واشنطن».

وتابع: «لقد توجت هذه الجهود بما ترونه من هذه القطع الآثارية، التي عادت إلى أرض الوطن، وسنواصل العمل لاسترداد القطع الآثارية المسروقة والمنهوبة في ظروف مختلفة».

وأكد ناظم أن «هذا العمل بدأ الإعداد له قبل سنة، حال مباشرة الحكومة لأعمالها، وكانت هناك مفاوضات مع الجهات التي تستحوذ على آثارنا، ولدينا قسم في هيئة الآثار يسمى (قسم استرداد الآثار) مهمته استرداد الآثار».

وعن استعادة لوح «حلم كلكامش» قال: «هذا اللوح يكتسب أهمية كبيرة للآثاريين والمجتمع الآثاري، وكانت هناك صعوبات لأن الجهة التي تستحوذ عليه، كانت قد اشترته من معرض حصل عليه من النبش العشوائي، لأن أرض العراق أثرية، وقد جرى التفاوض بشأن هذا اللوح بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية والقضاء الأمريكي لاسترجاعه، ولعلنا نستعيده خلال شهر أو شهرين».

وحول إمكانية عرض هذه الآثار للناس قال: «المتحف الوطني الحالي متحف أساسي ومهم، لكنه لا يفي بعرض ما عندنا من كنوز أثرية، وما يكتشف من آثار، ونحن بحاجة إلى متحف عراقي وطني جديد، ونعمل مع مؤسسات الدولة لكي نؤسس متحفا جديدا، والخطوة الأولى العمل على إيجاد قطعة أرض لهذا المتحف ضمن الرقعة الجغرافية لمدينة بغداد».

ويسلط هذا التطور اللافت، الضوء مجددا على مدى اتساع نطاق عمليات النهب والسرقة التي تعرض لها قطاع الآثار العراقية، على مدى العقود الماضية، خاصة بفعل الحروب الداخلية والخارجية، واضطراب الأوضاع الأمنية والسياسية، وفق سكاي نيوز.