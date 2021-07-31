السكرتير العام لمحافظة بورسعيد يقوم بالمرور على أرض الاصطفاف لمتابعة الانتهاء من كافة التجهيزات

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كلف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، بالمرور على أرض الاصطفاف للتأكد من الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات النهائية للتدريب العملي المشترك صقر (٨٠) والذى من المقرر أن ينطلق غدا الأول من أغسطس.

واطلع السكرتير العام على كافة التجهيزات والإمكانات المتواجدة بأرض الاصطفاف، واستمع لشرح موجز من أحد المشاركين في تجهيز أرض الاصطفاف عن كيفية استعداد وجاهزية الموقع لانطلاق المشروع التعبوي صقر ٨٠ ومراجعة كافة الإجراءات الخاصة بالبيان العملي، مؤكدا على أهمية تنفيذ عمل مشرف ويليق بالتقدم التنموى في المحافظة مؤخرا.

ويشارك في الاصطفاف الأحياء والإنقاذ والطوارئ والإدارة العامة للورش ومرفق الإسعاف والنقل الميكانيكي وإدارة الأزمات والكوارث وإدارة الأمن.