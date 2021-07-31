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"مركزي جازان" يطلق خدمة إرسال شهادات الشكر للمتبرع بالدم

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"مركزي جازان" يطلق خدمة إرسال شهادات الشكر للمتبرع بالدم "مركزي جازان" يطلق خدمة إرسال شهادات الشكر للمتبرع بالدم
إلكترونيًّا.. تزامنًا مع التطور التقني بوزارة الصحة

أطلق قسم المختبر وبنك الدم بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، اليوم، خدمة إرسال شهادات الشكر للمتبرع بالدم، عبر البريد الإلكتروني.

وتأتي هذه الخدمة، تزامنًا مع التطور التقني الذي تشهده وزارة الصحة في جميع برامجها ومنصاتها الإلكترونية.

وتهدف لإنهاء وقت انتظار المتبرع بعد قيامه بالتبرع بالدم للحصول على شهادة إثبات للمتبرع، وكذلك لحفظ معلومات التبرع إلكترونيًّا للعودة إليها عند الحاجة أو عند طلب ذلك من قِبَل المتبرع.

ويسعد مركز التبرع بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، باستقبال المتبرعين من الساعة 8:00 ص وحتى 3:00م، بالإضافة إلى العربة المخصصة للتبرع المتواجدة بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان من الساعة 5:00م وحتى 10:00م.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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