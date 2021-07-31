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قبل مواجهة الطائي في الدوري.. الهلال يخسر من لايبزيغ الألماني

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في مباراته الودية الأخيرة في معسكر النمسا

قبل مواجهة الطائي في الدوري.. الهلال يخسر من لايبزيغ الألماني

سقط الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، في فخ الخسارة في مباراته الودية الأخيرة في معسكره المُقام حاليًا بالنمسا، اليوم السبت، مع فريق لايبزيغ الألماني بهدف دون مقابل.. وخسر الهلال أيضًا مباراة ودية أمس الجمعة أمام فريق هيرتا برلين الألماني 2- 3.

ومن المقرر أن تعود بعثة الأزرق إلى الرياض غدًا الأحد، لبدء المرحلة الثالثة والأخيرة من التحضيرات لانطلاق الموسم، والذي يبدأه الهلال بمواجهة الطائي 14 أغسطس المقبل في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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