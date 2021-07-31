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«مطار الأقصر» يستقبل أول رحلة سياحية «شارتر» قادمة من مدريد

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«مطار الأقصر» يستقبل أول رحلة سياحية «شارتر» قادمة من مدريد «مطار الأقصر» يستقبل أول رحلة سياحية «شارتر» قادمة من مدريد

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أنهى مطار الأقصر الدولي، اليوم السبت، استعداداته لاستقبال أولى الرحلات الجوية الدولية السياحية غير المنتظمة «الشارتر» القادمة من إسبانيا، ضمن خطة وزارة الطيران المدني لزيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى البلاد رغم الظروف الصحية الراهنة من جائحة ، والتي تجتاح العالم مؤخرا .

وأوضح الخبير السياحى، محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أن أول رحلة طيران مباشرة من إسبانيا إلى الأقصر، تصل مساء اليوم السبت، وعلى متنها 132 سائحا، وذلك للمرة الأولى منذ شهر مارس من العام 2020، مضيفا أن إسبانيا ستبدأ من الأسبوع المقبل حتى نهاية أكتوبر المقبل في إرسال 3 رحلات مباشرة أسبوعيا إلى الأقصر، أيام السبت والأحد والإثنين من كل أسبوع.

وشدد عثمان على أن السياحة الإسبانية مهمة جدا لمصر حاليا، حيث إن السائح الإسباني هو الوحيد أوروبيا الذي يزور الأقصر وأسوان، خلال فصل الصيف، والذى يشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة بمدن الصعيد السياحية، إضافة إلى أنه سائح يكرر زيارته لمصر أكثر من مرة في العام، لافتا إلى أن برنامج زيارته لمصر يشمل زيارة المدن الأثرية والثقافية جنبا إلى جنب مع المدن الشاطئية والترفيهية.

وأضاف أن الرحلة الإسبانية، التي ستصل الأقصر، اليوم السبت، سيكون في استقبالها العديد من العاملين بالقطاع السياحي الحكومي والخاص بالأقصر، فضلا عن عدد من مسؤولي وقيادات المحافظة، موضحا أن الحركة السياحية الوافدة من إسبانيا سيكون لها تأثير إيجابي في إنعاش نسب الإشغال بفنادق الأقصر، ولو جزئيا، بعد فترة من التراجع الشديد خلال فصل الصيف الحالي.

المصرى اليوم

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