لصق قرارات الإزالة على المباني المخالفة بمركز ملوي في المنيا

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قامت الوحدة المحلية لمركز ملوي، جنوب المنيا، برئاسة اللواء أحمد السايس، رئيس المركز، بلصق قرارات الإزالة وتحذيرات بعدم التعامل مع ملاك أصحاب العقارات المخالفة، وفقا للقانون، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه بالتعدي بالبناء المخالف.

وقد قامت الوحدة المحلية، التصدي لثلاث حالات بناء مخالف للقانون 119/2008 أثناء عطلة عيد الأضحى بشارع عمر مكرم وشارع البوشى وشارع مستجد من محمود خليفة، واستكمالاً للإجراءات تم صدور قرارات الإزالة للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيث تم اليوم وضع لاصق إعلان على العقار المخالف لتنفيذ قرار الإزالة في المدة المحددة طبقاً للقانون.

وتهيب الوحدة المحلية بعدم التعامل على العقار سواء للمالك أو الآخرين، وفى حالة عدم تنفيذ الإزالة بمعرفة المالك سوف يتم تنفيذ الإزالة بمعرفة الوحدة المحلية على نفقة المخالف فور انتهاء المدة المحددة طبقاً للقانون.

وأكد «رئيس المدينة» أنه سيتم تطبيق القانون بكل شدة وحزم على المخالفين وعدم التهاون مع أي مخالفات.

لوحات تحذيرية وقرارات ازالة علي المباني المخالفة بالمنيا

لوحات تحذيرية وقرارات ازالة علي المباني المخالفة بالمنيا