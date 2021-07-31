الجيزة: رفع 120 طن مخلفات وصيانة أعمدة الإنارة بالواحات (صور)

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كثف مركز الواحات البحرية، حملات نظافة مسائية وصباحية، إذ تم رفع حوالي 120 طن مخلفات قمامة بنطاق المدينة والقرى التابعة بمدينة الباويطي، بمنطقة ميدان الأرصاد شارع محطة التعمير وشارع مقابر الباويطي شارع محطة وقود الوحدة المحلية.

كما تم صيانة كشافات ليد لنحو 25 كشاف بمدينة الباويطي، واستمرت الوحدة المحلية لقرية منديشة بتكثيف حملات النظافة ورفع مخلفات القمامة من الشوارع الرئيسية والجانبية كما تم رفع مخلفات القمامة بشارع محمد الدرة والشارع الرئيسي وشارع منطقة الجمعية، وكما قامت الوحدة الناحية لقرية القصر برفع مخلفات القمامة من شارع مدرسة القصر الابتدائية وشارع مبني إدارة الري بقرية القصر.

كما تم تنفيذ إزالة فورية في المهد لحالة تعدي على أرض أملاك الدولة بمنطقة عين الوادي بقرية الحارة بمركز الواحات البحرية على مساحة 100 م2 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفة وتمكنت لجنة المتابعة والرصد من ضبط سيارة سعة 14 طن بالتعدي وتجريف وتفريغ الأرض لأحد الأراضي المقترح إعداها كمزار سياحي.