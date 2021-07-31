أخبار عاجلة

«يحتوي على أكثر من 54 ألف علبة دواء مهربة».. ضبط مخزن غير مرخص بالغربية -
رفع 46 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع -
تداول 3500 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر -
محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة والتجميل ببنها وقليوب -
سحب (3168) رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة -
ضبط 71 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر بعد ثبوت إصابتهم بكورونا في مكة المكرّمة -
"الجبير" يُجري اتصالًا هاتفيًّا بوزير خارجية بنجلاديش ويبحث معه العلاقات الثنائية -
خطوات بسيطة لخفض ضغط الدم دون الحاجة للأدوية.. تعرّف عليها -
قلق متزايد في الغرب بعد نجاح طالبان.. هل تعود القاعدة مجدّداً؟ -
صدور التوجيه السامي على آليات العودة للدراسة .."حضورية" لـ 12 عام فأكثر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الجيزة: رفع 120 طن مخلفات وصيانة أعمدة الإنارة بالواحات (صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثف مركز الواحات البحرية، حملات نظافة مسائية وصباحية، إذ تم رفع حوالي 120 طن مخلفات قمامة بنطاق المدينة والقرى التابعة بمدينة الباويطي، بمنطقة ميدان الأرصاد شارع محطة التعمير وشارع مقابر الباويطي شارع محطة وقود الوحدة المحلية.

كما تم صيانة كشافات ليد لنحو 25 كشاف بمدينة الباويطي، واستمرت الوحدة المحلية لقرية منديشة بتكثيف حملات النظافة ورفع مخلفات القمامة من الشوارع الرئيسية والجانبية كما تم رفع مخلفات القمامة بشارع محمد الدرة والشارع الرئيسي وشارع منطقة الجمعية، وكما قامت الوحدة الناحية لقرية القصر برفع مخلفات القمامة من شارع مدرسة القصر الابتدائية وشارع مبني إدارة الري بقرية القصر.

كما تم تنفيذ إزالة فورية في المهد لحالة تعدي على أرض أملاك الدولة بمنطقة عين الوادي بقرية الحارة بمركز الواحات البحرية على مساحة 100 م2 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفة وتمكنت لجنة المتابعة والرصد من ضبط سيارة سعة 14 طن بالتعدي وتجريف وتفريغ الأرض لأحد الأراضي المقترح إعداها كمزار سياحي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الداخلية» : إنقاذ شخصين تعطل بهما مصعد بالفيوم

«الداخلية» : إنقاذ شخصين تعطل بهما مصعد بالفيوم

«يحتوي على أكثر من 54 ألف علبة دواء مهربة».. ضبط مخزن غير مرخص بالغربية

«يحتوي على أكثر من 54 ألف علبة دواء مهربة».. ضبط مخزن غير مرخص بالغربية

رفع 46 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

رفع 46 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

تداول 3500 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تداول 3500 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر