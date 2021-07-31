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إذا كنت تعاني من آلام المفاصل.. احذر هذه الأطعمة

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إذا كنت تعاني من آلام المفاصل.. احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من آلام المفاصل.. احذر هذه الأطعمة

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ينصح العلماء الأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل والتهابها بتجنب الكربوهيدرات المكررة.

يوجد مجموعة معينة من المنتجات ضارة لآلام المفاصل والتهاب المفاصل، وفقًا للموقع الإخباري الطبي «Medical News Today».

وقال الباحثون إن «الكربوهيدرات المكررة يمكن أن تثير ردود فعل التهابية لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل، لذا يجب تقليل تناولها قدر الإمكان».

يعزو العلماء الالتهاب المرتبط بتناول الكربوهيدرات المصنعة إلى أن «المؤكسدات النهائية للجليكوزيل الكامل» تزيد تركيزها. والنتيجة هي آلام المفاصل وتورمها وتقييد حركتها.

وعدّد الخبراء المنتجات المعنية في المقام الأول «الخبز الأبيض والأرز ورقائق البطاطس».

يمكن أن تكون هذه المنتجات خطيرة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون بالفعل من التهاب المفاصل بأي شكل من الأشكال. بالإضافة إلى ذلك ينصح الخبراء بالحذر من جميع أنواع المشروبات التي تحتوي على سكر لالتهاب المفاصل وآلامها منها المشروبات الغازية، والقهوة مع إضافات، وعصائر فواكه، والشاي الحلو.

المصرى اليوم

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