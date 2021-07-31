مؤلفات هشام خرما العصرية في ليلة موسيقية بالأوبرا

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يقدم الموسيقار هشام خرما، حفلاً في الثامنة مساء الإثنين، 2 أغسطس، على مسرح النافورة بالأوبرا.

يتضمن البرنامج نخبة من مؤلفاته الخاصة التي تمزج بين الطابع الشرقى والألوان الفنية الغربية برؤية عصرية متطورة منها وادى الملوك، الرحلة الأولى، أرابيسك، لحن الغروب وغيرها.

يُذكر أن هشام خرما عازف بيانو ومؤلف وموزع موسيقى، قدم العديد من الحفلات الناجحة في مختلف الأماكن الثقافية، وضع العديد من الألحان الدعائية وشارك في أعمال فنية مع شعراء ومطربين مصريين منهم هشام الجخ، هاني عادل وبشرى.