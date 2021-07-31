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السودان تطالب مواطنيها بالاحتياط بعد فيضان النيل الأزرق

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السودان تطالب مواطنيها بالاحتياط بعد فيضان النيل الأزرق السودان تطالب مواطنيها بالاحتياط بعد فيضان النيل الأزرق

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كشفت وزارة الري والموارد المائية في السودان، السبت، عن بلوغ منسوب النيل الأزرق، أبرز روافد نهر النيل درجة الفيضان.

وأوضحت الري السودانية أن النيل الأزرق بلغ مستويات قياسية عند محطة الديم القريبة من الحدود السودانية الإثيوبية، مع تجاوز إيراده نحو 600 مليون متر مكعب.

وطالبت الوزارة المواطنين في كل القطاعات أخذ كل التحوطات اللازمة من البيان اليومي للجنة الفيضان.

وقال بيان صادر من لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية، إن جملة إيراد النيل الأزرق لشهر يوليو 2021 بلغ حوالى 5 مليار متر مكعب مقارنة ب 7.8 مليار متر مكعب يوليو 2020 (أقل ب 2.8 مليار متر مكعب).

وأضاف أن جملة إيراد نهر عطبرة لشهر يوليو 2021 حوالى 4 مليار متر مكعب مقارنة بـ 2.8 مليار متر مكعب في يوليو 2020 (أكبر ب 1.2 مليار متر مكعب).

وأكد أن الخرطوم سجلت (15.72 متر) مشيرا إلى أنه تبقى لمنسوب الفيضان (16.50 متر) أي أقل من 78 سم.

المصرى اليوم

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